شاومى تضيف هاتفًا جديدا لسلسلة Xiaomi 12 (التفاصيل والمواصفات)

جدة - نرمين السيد - الهاتف الملقب بـ "شاومى 12 لايت"، يأتى بميزات متواضعة ومصمم للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز متعدد الوظائف بدون سعر مرتفع.

شاومي 12 لايت

وكما يوحى الاسم، فالهاتف يعد نسخة مخففة من "Xiaomi 12 Pro" تم إطلاقها فى وقت سابق من هذا العام، وفى الآونة الأخيرة، كشفت الشركة أيضًا عن سلسلة "Xiaomi 12S" الأكثر تميزًا.

يبدو "Xiaomi 12 Lite" مشابهًا لجهاز "آيفون 12" من حيث التصميم ذى الحافة المسطحة كما أنه متوفر فى أسواق عالمية محددة.

Xiaomi 12 Lite

وتختلف وحدة الكاميرا الخلفية قليلاً عما رأيناه فى "شاومى 12 برو"، وهناك فتحة دائرية كبيرة لمستشعر الكاميرا الأساسى.

سيأتى الهاتف فى صندوق أبيض مبسط، والذى يتضمن أيضًا الشاحن وغطاء الهاتف الشفاف.

مواصفات Xiaomi 12 Lite

يأتى هاتف "شاومى 12 لايت" بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة مزودة بتقنية Full-HD + 2400 × 1080 بكسل وHDR10 + ودعم تقنية Dolby Vision، كما تحصل الشاشة على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز للتمرير السلس وتجربة الألعاب.

ويوجد بالجزء الأمامى من الهاتف على فتحة صغيرة فى المنتصف لحتواء الكاميرا السيلفى التى تأتى بدقة 32 ميجابكسل مع دعم ضبط تلقائى للصورة.

تحتوى وحدة الكاميرا الخلفية على مستشعر "Samsung HM2" بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يأتى تطبيق الكاميرا مرفقًا بميزات مثل "Magic cutout" الذى يحدد تلقائيًا الأشخاص والقطط والكلاب لتحرير الصور، كما يوجد أيضًا وضع "Vlog" مع 19 نموذجًا لإنشاء مدونات فيديو بأنماط مختلفة فى لحظة.

Xiaomi 12 Lite

كل هذا مدعوم من مجموعة شرائح "Qualcomm Snapdragon 778G" التى تعمل أيضًا على تشغيل هاتف سامسونج "Galaxy M52".

تأتى مجموعة الشرائح مقترنة بذاكرة وصول عشوائى LPDDR4X وتخزين UFS 2.2.

تم تزويد هاتف "Xiaomi 12 Lite" ببطارية تبلغ 4300 مللى أمبير فى الساعة مع شحن توربو سلكى بقوة 67 وات، كما يدعم الجهاز شبكة الجيل الخامس "5G" و"NFC" و"بلوتوث 5.2" و"واى فاى 6".

سعر Xiaomi 12 Lite

يأتى هاتف "شاومى 12 لايت"، بثلاثة أنواع مختلفة من التخزين. أسعار التجزئة الموصى بها هى 399 دولارًا لذاكرة الوصول العشوائى RAM بسعة 6 جيجابايت وذاكرة التخزين 128 جيجابايت، و 449 دولارًا لذاكرة 8 جيجابايت + سعة تخزين 128 جيجابايت، و 499 دولارًا أمريكيًا لـ (RAM) سعة 8 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت. وهى متاحة للطلب المسبق فى أسواق عالمية محددة.