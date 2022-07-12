عاجل.. الإعلان عن أول صورة غير مسبوقة لـ الكون التقطها تلسكوب جيمس ويب

جدة - نرمين السيد - وقالت صفحة Astronomy Online على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن كل نقطة مضيئة فى هذه الصورة هى مجرة كاملة، لافتة إلى أن الصورة الملتقطة للفضاء تعد مشهدا استثنائيا يضم آلاف المجرات فى نطاق رؤية يساوى حجم حبة رمل.

تلسكوب جيمس ويب

وأضافت: "هذه هى أول الصورة المُلونة لتلسكوب الفضاء جيمس ويب ذى القدرات الاستثنائية فى رصد الأجرام البعيدة والخافتة وهو ما سيغير نظرتنا للكون حولنا كما فعل هابل من قبله"ز

وأشارت إلى أن الصورة تُظهر العنقود المجرى SMACS 0723 وتحمل الاسم Webb`s Deep Field أو حقل ويب العميق على غرار صور حقل هابل العميقة، مؤكدة أن قدرة جيمس ويب أكبر بكثير من هابل فى رصد أبعد المجرات فى الكون وأكثر الأجرام خفوتا.

أول صورة غير مسبوقة للفضاء الخارجى

واستطردت: "جيمس ويب يعمل فى نطاق الأشعة تحت الحمراء بعكس هابل الذى يعمل بشكل أكبر فى نطاق الضوء المرئى، لذلك فسيكون جيمس ويب قادرا على أن يُرينا أبعد مشهد يُمكن أن نراه للكون، وهذا ما يُمكن أن نرى مثالاً حياً عليه فى هذه الصورة التى تعج بالمجرات".

وكشفت عن أن هذه الصورة تم الإعلان عنها فى البيت الأبيض قبل قليل بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته ومدير وكالة ناسا بيل نيلسون، لافتة إلى أنها مجرد البداية "فأول مجموعة من الصور المُلونة التى التقطها جيمس ويب سيتم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء".

أول صورة ملونة للفضاء الخارجي

فى حين أفادت وكالة الفضاء الأميركية ناسا بأن الصور الأولى التى التقطها تلسكوب جيمس ويب تُظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات بعيدة وسدم مضيئة، بالإضافة إلى كوكب غازى عملاق بعيد.

وتابعت ناسا: "تغطى الصورة رقعة من السماء، وتكشف عن آلاف المجرات فى قطعة صغيرة من الكون الواسع، حيث عرض تلسكوب جيمس ويب الحاد للأشعة تحت الحمراء هياكل باهتة فى مجرات بعيدة للغاية، مما يوفر رؤية أكثر تفصيلاً للكون المبكر حتى الآن.

وتُظهر الصورة الملونة للفضاء الخارجى الذى التقطها تلسكوب جيمس ويب عنقود المجرات كما ظهر قبل 4.6 مليار سنة، وتعمل الكتلة المجمعة لعنقود المجرات هذا كعدسة جاذبية، حيث تقوم بتكبير المجرات البعيدة خلفها.

ولفتت ناسا إلى أنها ستصدر وشركائها السلسلة الكاملة لأول صور وبيانات كاملة الألوان من جيمس ويب، والمعروفة باسم الأطياف، اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو، خلال بث تلفزيوني مباشر.