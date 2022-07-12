دقت طبول الحرب.. «تويتر» تقاضى إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير جديد نشرته وكالة "رويترز" اليوم عن وجود اتجاه داخل تويتر لإتخاذ خطوات جادة لمقاضاة ماسك، حيث استعانت بفريق من المحامين ورجال القانون، لمقاضاته وذلك للتراجع عن صفقة قيمتها 44 مليار دولار.
وكانت بداية الصفقة الشهيرة فى شهر أبريل الماضى بقرار ماسك للإندماج مع شركة تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم، إلا أن ماسك بدا فى التراجع عن إتمام الإتفاق.
وأشار ماسك إلى أن بدأت بخرق بنود الإتفاق عبر حجب بعض المعلومات ومنع الفريق الخاص به من التحقيق لكشف هذه المعلومات، فيما لفتت قالت تقارير إن تويتر حجبت تفاصيل حول النسبة الحقيقة للمستخدمين النشطين بشكل يومى والمؤهلين لتحقيق أرباح للمنصة.
ومن المتوقع أن تبدأ تويتر المعركة القضائية خلال الأسبوع الجارى، بحسب "بلومبرج".
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