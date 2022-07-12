النجاة من الموت بأعجوبة.. فيديو يحبس الأنفاس لانهيار جليدى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر أن هارى شيمين وتسعة بريطانيين وأمريكى كانوا فى جولة سياحية برفقة مرشد فى جبال تيان شان، قبل أن يتفاجؤوا بانهيار جليدى، لافتًا إلى أنهم نجوا من الموت بأعجوبة.

وأظهر الفيديو الذى التقطه، هارى أمواجًا من الجليد والثلوج تندفع بمختلف الاتجاهات وتتقدم إلى أسفل الجبل، حتى تجاوزتهم دون أن تصيبهم بمكروه.

وأشار شيمين الذى يبلغ من العمر 27 عامًا، فى منشور له على إنستجرام إلى أنه لو كانوا تقدموا دقائق أخرى فى رحلتهم لكانوا فى عداد الأموات.

وأكد أنه عند وصولهم إلى أعلى نقطة، انفصل عن المجموعة التى كانت ترافقه لالتقاط صور على حافة المنحدر، قائلًا:"كنت أدرك أنىى قمت بمخاطرة كبيرة.

وقال شيمن إنه حين بدأت الثلوج تتساقط وعمّ الظلام المكان وبات من الصعب التنفس، اعتقد أنه سيموت.

وأضاف أنه بعدما نجوا من الموت، أدركوا أنهم كانوا محظوظين، وكانت المجموعة بأكملها تضحك وتبكى فى نفس الوقت.