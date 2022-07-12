NVIDIA تطلق كارت الشاشة GeForce RTX 40 لأجهزة الحاسب المكتبى خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأشارت التسريبات إلى أن كارت الشاشة الجديد يأتى برقم 2684 وهو أول ID مؤكد لكارت الشاشة، حيث أن من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار فى البداية، والذى يرتكز على AD102 ويضم عدد 16384 من أنوية CUDA، وذاكرة 24 جيجا بايت رام فى ذاكرة GDDR6X على أن يكون هذا الإصدار هو الأعلى فى سلسلة RTX 40 المرتقبة.

وتناولت التسريبات سلسلة كارت الشاشة RTX 40 المخصصة للأجهزة المحمولة، والتى تعرف حاليًا بسلسلة GN21-X.

وأوضحت التسريبات أن GN21-X11 ترتكز على AD103 إلا أنه لا يعرف بكارت RTX 4080.

يذكر أن "NVIDIA" تجهز لإطلاق GeForce RTX 40 المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبى خلال 3 أشهر، بينما تنطلق الإصدارات المخصصة للأجهزة المحمولة فى الربع الأخير من 2022 أو بداية 2023.