حظك ايه رابع أيام العيد؟.. توقعات الأبراج الثلاثاء 12 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

لا تستسلم رغم الأزمات، واخرج من عزلتك وكوّن صداقات لتشعر بالسعادة.

الثور

حدد أهدافك وجدد خططك، وتبادل الهدايا والكلمات الطيبة مع شريك حياتك.

الجوزاء

حافظ على المكاسب التى حققتها وواصل العمل، وصارح الشخص المميز فى حياتك بحقيقة مشاعرك.

السرطان

التزم بالخطة التى وضعتها لتحقق النجاح، وتحلى بالهدوء خلال المناقشة مع شريك حياتك.

الأسد

اكسر حالة الملل عن طريق التعاون مع زملاء العمل، ووحاول التحكم فى حالتك المزاجية عند التعامل مع عائلتك وشريك حياتك.

العذراء

لا تتدخل فى شؤون الأخرين وخصص وقت للعمل، ابحث عن طريقة أكثر إيجابية أثناء التحدق مع شريك حياتك.

الميزان

تخلص من الروتين وفكر فى المغامرة، وتعامل بدبلوماسية مع أسرتك وعائلتك لتسقر العلاقات.

العقرب

افتخر بما حققته من إنجازات، واحتوى شريك حياتك وخصص وقتًا له.

الجدى

اسعى خلف أحلامك حتى تحقق طموحك، وابتعد عن الطاقة السلبية التى تؤثر على علاقتك بشريك حياتك.

القوس

افهم وجهة نظر من حولك وتحكم فى أعصابك، واقترب من شريك حياتك وتناقش معه لإيجاد الحلول.

الحوت

تحلى بالصبر لتحقق أحلامك، واسعر لحل جميع المشكلات بينك وبين شريك حياتك.

الدلو

ركز فى العمل ولا تلتفت لما يحدث حولك، ووانسى الماضى وابدأ حياة عاطفية جديدة.