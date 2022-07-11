فى ظهوره الأول بعد التراجع عن الصفقة.. ماسك يتحدث عن المريخ ويتجاهل «تويتر»

جدة - نرمين السيد - حيث كشف اثنان حضرا مؤتمر سون فالى السنوى بأن ماسك تجنب مناقشة تفاصيل صفقة تويتر المنهارة، بل اكتفى بتكرار أعذار تتعلق بالحسابات المزيفة على المنصة.

وكان صاحب تيسلا يخاطب جمهورًا من كبار رجال الأعمال، تحدث خلال مقابلة عن كثير من الأمور.

وأوضح المصدر لوكالة "رويترز"، أن ماسك أمضى معظم الوقت فى الحديث عن كوكب المريخ والإشادة بمزايا زيادة معدلات المواليد على الأرض.

يذكر أن ماسك كان قد ظهر فى المؤتمر الذى تنظمه شركة "ألن اند كومبانى" وهو تجمع سنوى للرؤساء التنفيذيين لشركات الإعلام والتكنولوجيا فى ولاية إيداهو.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إلغاء صفقته مع شركة "تويتر" البالغة قيمتها 44 مليار دولار لشراء العصفور الأزرق، معللًا بأن شركة التواصل الاجتماعى تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وما إن أعلن عن الخبر حتى انخفضت أسهم "تويتر" بنسبة 6% فى تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمى.

وكان الملياردير الأمريكى قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلًا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعى.