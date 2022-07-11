جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم أن أكثر من 177 ألف شخص وقعوا على عريضة عبر الإنترنت تطالب ببقاء العلم على الهيكل الفولاذى الشهير الذى يبلغ طوله 1149 مترا وذلك طوال العام.
وكان الفنان هارولد توماس قد صمم علم السكان الأصليين فى سبعينيات القرن الماضى والعلم مقسم أفقيا إلى نصفين متساويين باللونين الأسود والأحمر ودائرة صفراء فى المنتصف، ويرمز اللون الأسود إلى السكان الأصليين، ويرمز اللون الأصفر إلى الشمس أما اللون الأحمر فيرمز إلى الأرض وعلاقة الناس بها.
يذكر أن الحكومة الأسترالية قد اعترفت به كعلم رسمى عام 1995.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشكل دائم.. أستراليا ترفع علم السكان الأصليين على جسر سيدنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.