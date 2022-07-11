لمستخدمى آيفون.. التحديث الجديد «آى أو أس 16» لن يشمل جميع الهواتف

وقال موقع "Cnet" المتخصص فى الشأن التقنى إن التحديث الجديد "آى أو أس 16" من أبل موجود حاليًا فى النسخة التجريبية لكن يتوقع أن يكون متاحًا للجميع مع حلول فصل الخريف.
ويتضمن التحديث المرتقب القدرة على تحرير ووقف توجيه الرسائل القصيرة بعد إرسالها وتقسيم عمليات الشراء إلى دفعات نصف شهرين باستخدام "Apple Pay Later".
بالإضافة إلى تحكم أكبر بقفل الشاشة واقتصاص صور ممن الخلفية بالنقر والسحب بحركة واحدة فقط.
ولم تكشف أبل عن موعد محدد لصدور التحديث الجديد، لكن يتوقع أن يحدث ذلك فى الخريف المقبل، وربما بالتزامن مع الكشف عن الهاتف الجديد آيفون 14، بحسب "سكاى نيوز عربية".
ويعد الأمر الأكثر أهمية حاليًا بالنسبة للمستخدمين هو معرفة إذا ما كانت هواتفهم ستكون قادرة على استقبال التحديث الجديد أم لا.
وبالرغم من أنه يمكن حاليًا تنزيل الإصدار التجريبى الأولى، بفضل برنامج المطورين، لكن لا ينصح بذلك لأنه يمكن ان يكون غارقًا بالإخطاء والمشكلات، بل الانتظار ريثما يصدر الإصدار التجريبى الثانى فى وقت لا حق من يوليو الجار.
وأشار الموقع الإخبار الأمريكى إلى أن "آى أو أس 16" متوافق مع الأجهزة التالية من آيفون 8 إلى آيفون 13، مع النسخ الأخرى مثل آيفون X وآيفون XS وآيفون XR وآيفون SE.
وهذا يعنى أن هواتف من الرقم 7 فما دون ذلك لن تكون متوافقة مع الإصدار الجديد، بما فى ذلك هلتف آيفون 7 بلس، وستعتمد هذه الأجهزة على الإصدار الأخير رقم 15 فقط.
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