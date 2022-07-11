هجوم غريب من البحر.. فيديو طريف لزوار شاطئ بأمريكا يشعل السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - حيث أثارت امراة غضب فقمتى بحر، على شاطئ "لا جولا كوف" فى سان دييجو الأمريكية، بعدما اقتربت من إحداهما لمضايقتها.
وكان رد الفعل قفز الفقمتين بشكل متسارع نحو رمال الشاطئ باتجاه الزوار، الأمر الذى دفع العديد من المصيفين للهرب من الفقمتين الغاضبتين، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".
وبعد أن نجحت إحدى الفقمتين فى إخافة البشر، وتحذيرهم من المضايقات عادت لمياه البحر مع رفيقتها الأخرى.
ويعد الشاطئ "لا جول كوف" جزء من محمية مائية للحيوانات، ويشتهر البحر بانتشار الفقمات فيه، ولا يسمح للبشر بمضايقتهم.
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