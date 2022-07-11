فريق طبى ينجح فى إجراء ولادة نادرة للكلبة كاندى (صور)

جدة - نرمين السيد - تمكن فريق طبى بيطرى برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبى، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، من إجراء عملية ولادة قيصرية للكلبة "كاندى" ببنها.





وقال الدكتور عبد الحليم القصبى، إن عملية الولادة استمرت 90 دقيقة، وأسفرت عن ولادة 9 كلاب صغيرة "جراء"، وهى من الحالات النادرة بولادة عدد كبير من الكلاب الصغيرة.

وأضاف، أن علامات الولادة ظهرت على الكلية (كاندى) قرابة الثلاث ساعات دون نزول أية أجنة مما دفع الأسرة المالكة لها إلى التواصل السريع ونقلها وإجراء جراحة ولادة قيصرية لها، مشيرا إلى أن حالة الكلبة "كاندى" مستقرة والكلاب الصغيرة حالتها جيدة وترضع بشكل طبيعى.