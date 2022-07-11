موعد طرح تحديث لعبة «ببجى» الجديد

جدة - نرمين السيد - وتنوى لعبة ببجى لطرح التحديث الجديد "PUBG 18.2"، غدا الثلاثاء، على إصدارات الكمبيوتر الشخصى، بينما فى يوم 20 أو 21 يوليو الجارى يتم إصدارها لأجهزة البلايستيشن وأجهزة التحكم الأخرى.

وتقدم اللعبة خلال تحديث PUBG 18.2، خريطة "Deston" والتى ستنقسم إلى مناطق عدة وهى Ripton و Swamp و Concert و Hydroelectric Dam و Assembly و Arena، بالإضافة إلى توفير مساحات للطائرات التى بدون طيار، وأيضا هناك سلاح جديد يسمى 012 plus، وفقا لموقع "Gamepur".

وتوفر خريطة "Deston" للاعب مركبة جديدة "Airboat"، والتى تسمح بالسفر سواء على اليابس أو المياه لذا تسهل من الانتقال منطقة Swamp.

ويعمل تحديث "PUBG 18.2" على إصلاح الأخطاء الموجودة فى اللعبة وتحسين مزاياها وتوفير عدد من الخيارات والرسومات.