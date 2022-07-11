شواطئ بورسعيد كاملة العدد فى ثالث أيام العيد (صور)

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جدة - نرمين السيد - ورصدت كاميرا دوت الخليج، الأطفال وهم يلعبون فى الرمال بينما يتمتع الشباب بالمياه، فى الوقت الذى يجلس فيه كبار السن تحت الشمسيات، فى جو كله سعادة وسرور.
ودفع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، الأهالى للخروج إلى الشواطئ، وسط انتشار مكثفة لرجال المرور فى الشوارع لتسهيل الحركة.
وتوافد على مدينة "بورفؤاد" إقبالا من المواطنين، لتفقد معالمها ومن أبرزها جبال الملح بملاحات، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسى القديم، والمجمع الإسلامى، وميدان الملك فؤاد.
وأفادت بيانات رسمية، صادرة عن المحافظة، بأنه لم يتم رصد أى حالات غرق على الشواطئ حتى اللحظة، مطالبة المواطنين باتباع التعليمات حفاظا على أرواحهم، وأولادهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه الأحياء والأجهزة التنفيذية رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وإظهار المحافظة بالمظهر الذى يليق بها أمام مواطنيها وزائريها.
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