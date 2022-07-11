مجانا لمدة يوم.. فندق بإسبانيا يصمم غرفة بجدران زجاجية

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جدة - نرمين السيد - ويسمح ذلك الفندق بالإقامة مجانا فى الغرفة التى تسمى "Zero Suite"، المصممة من جدران شفافة، وبالتالى يمكن لأى شخص رؤية ساكنها.
وتم وصف الغرفة أنها منفذة بجدران زجاجية فى وسط ردهة فندق باراديسو آرت بإسبانيا، وبها حمام بجدران غير شفافة، ويُسمح للنوم بداخلها لمدة يوم واحد بالمجان، وفقا لموقع "timesnownews".
واستهدف مسؤول الفندق من بناء الغرفة الشفافة، خلق ذكريات طويلة الأمد مع زواره.
جدير بالذكر أن الفندق تم بناءه فى 2018، بالإضافة إلى الغرفة الغير معتادة " Zero Suite".
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