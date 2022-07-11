شبيه الأيفون.. «Meizu» تطرح هاتفا جديدا بـ 2000 جنيه

جدة - نرمين السيد - ويحمل الهاتف الجديد اسم "Meizu mblu 10s" والذى يتمتع بمزايا تبهر المستخدمين بالإضافة إلى سعره المناسب للجميع. وتأتى شاشة "Meizu mblu 10s" من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.52 بوصة، مع دقة عرض 720 فى 1600 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع وجود كامريتين مساعدتين بدقة 2 ميجابيكسل، و0.3 ميجابيكسل. ويقترن "Meizu mblu 10s" ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 أو 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 64 أو 128 جيجا بايت. ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى المزايا الأخرى، التى منها "Face ID" للتعرف على الوجه بهدف تمتع المستخدم بالمزيد من الآمان. ويتوفر الهاتف بـ 3 ألوان وهم الأسود والأزرق والسيلفر، بسعر يبدأ من 108 دولار أمريكى أى حوالى 2000 جنيه.

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