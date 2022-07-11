«قمر ذى الحجة العملاق» يزين السماء (الموعد وتفاصيل الظاهرة)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى 1443 سيكتمل، بعد غد الأربعاء، فى الساعة الثامنة و38 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 99.5%، وهو القمر العملاق الثانى (سوبر مون) من بين 3 أقمار عملاقة لهذا العام.





وأوضح تادرس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلو متر.

ولفت إلى أن هذا الوصف أصبح شائع الاستخدام برغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هى "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 14%، وإضاءته أكثر بحوالى 30% من المعتاد.

وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الرعد)، مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

وكان بدر شهر ذى القعدة الماضى هو القمر العملاق الأول (سوبر مون) من بين 3 أقمار عملاقة ستظهر فى السماء هذا العام.