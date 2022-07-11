وأوضح تادرس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلو متر.
ولفت إلى أن هذا الوصف أصبح شائع الاستخدام برغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هى "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 14%، وإضاءته أكثر بحوالى 30% من المعتاد.
وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الرعد)، مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
وكان بدر شهر ذى القعدة الماضى هو القمر العملاق الأول (سوبر مون) من بين 3 أقمار عملاقة ستظهر فى السماء هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قمر ذى الحجة العملاق» يزين السماء (الموعد وتفاصيل الظاهرة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.