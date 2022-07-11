أمريكية تشعل النار فى رجل دون سبب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسكبت تلك المرأة التى تدعى باتريشيا كاستيلو، صاحبة الـ 48 عاما، كوب من البنزين على رجل كان يجلس بمفرده فى أحد حدائق ولاية كاليفورينا.

وأشعلت النار فيه دون سبب، وجاءت الشرطة بعدها وألقت القبض عليها وعلى شريكها فى الجريمة وذلك بعد إتهامه بتزويد المتهمة بالبنزين، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وكشف ضباط من قسم شرطة سانجر، أن الرجل الذى تم إشعال النار فيه، تعرض للإصابة بحروق شديدة فى النصف العلوى من جسده.

وظهرت الفتاة بالفيديو وهى تمشى ببطء نحوه، وكان وقتها جالسا على عشب الحديقة، وألقت عليه كوب من البنزين بشكل مفاجئ، ثم دخلا فى مشادة كلامية.

وبعدها أخرجت المرأة "ولاعة"، وبدأ الرجل يتراجع عنها ولكنها لم تتردد وألقتها على الرجل وتم إشعال النار فيه خلال لحظات، وذلك ما أوضحته إدارة الشرطة من فيديو كاميرات المراقبة.

وبعدها تم نقل الرجل إلى المستشفى على الفور، واُحتجزت المتهمة وشريكها لمحاولة القتل والحرق العمد والتآمر.