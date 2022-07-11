تحذيرات عاجلة من جوجل لكل مستخدمى Gmail (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت مجلة فوربس الأمريكية، إن الخطأ الذى تم اكتشافه أثَّر على عدد كبير من مستخدمى Gmail حيث انتشر على نطاق أوسع مما كان يُعتقد فى البداية، وتلقى المستخدمون تحذيرات على جميع رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بهم.
Gmail
ووعدت جوجل إصدار تحديث يعالج هذا الخطأ خلال أيام قليلة، كاشفة أن رسائل التحذيرات تنص على: "هل ترغب فى الاستمرار فى تلقى الرسائل من هذا المرسل؟، برجاء التأكيد على ذلك، الرجاء تزويدنا بتعليقات حول هذه الرسالة. لن نسألك عن هذا المرسل مرة أخرى، على الرغم من أنه يمكنك دائمًا إلغاء الاشتراك أو وضع علامة عليه كرسالة غير مرغوب فيها".
وأثار هذا الخطأ شكوك ملايين المستخدمين حيث إنه من الطبيعى أن يتم إرسال رسالة تحذير من جوجل على عدد محدود من رسائل البريد الإلكترونى، والتى ما يكون مشكوك فيها من قبل الشركة، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد شملت رسائل التحذيرات جميع رسائل البريد الإلكترونى سواء الإيميلات الشخصية أو حتى إيميلات الشركات.
تحديثات Gmail
وكانت شركة "جوجل" قد طرحت يوم 30 يونيو الماضى 2022، بعض التحديثات على تطبيق "Gmail" الخاص بها وأحدها هو أداة مؤشر "مساحة التخزين المستخدمة" الجديدة، ومن شأنه أن يسهل على المستخدمين إدارة مساحة التخزين لحسابهم على Google.
سيتمكن المرء من معرفة مقدار مساحة التخزين التى يشغلها "Gmail" بسرعة. توفر الميزة أيضًا وصولاً فوريًا إلى أداة إدارة التخزين من "جوجل"، لذلك ستتمكن أيضًا من معرفة مقدار مساحة التخزين التى تستخدمها خدمات "جوجل" المختلفة.
Gmail
يستخدم آلاف الأشخاص "Gmail" لإرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكترونى من العمل أو من جهات مختلفة، ولذلك، من المهم تتبع مساحة التخزين التى نستهلكها.
تعد ميزة مؤشر "التخزين المستخدم" الجديدة إضافة جيدة، وهى متوفرة لكل من "أندرويد" و"iOS"، إذا كنت تريد رؤيته، فما عليك سوى الانتقال إلى قسم الملف الشخصى فى "Gmail"، وستتمكن من معرفة مقدار مساحة التخزين السحابية التى يستخدمها "Gmail".
ومن المحتمل أن تمنح هذه الميزة راحة كبيرة لأولئك الذين لديهم الكثير من رسائل البريد الإلكترونى ويريدون تحرير بعض المساحة.
فى وقت سابق، كانت العملية طويلة جدًا وكان يُطلب منك التعمق أكثر فى إعدادات حساب جوجل للعثور على أداة مدير التخزين.
جيميل
كيفية استخدام ميزة "Gmail" الجديدة لتنظيف مساحة التخزين لحساب جوجل
افتح تطبيق "Gmail" على هاتفك الذكى واضغط على أيقونة ملفك الشخصى الموجودة فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
جوجل جيميل
لاحظ الآن رمز السحابة وتفاصيل حول مقدار مساحة التخزين التى يستخدمها تطبيق "Gmail" الخاص بك.
يمكنك النقر فوق أيقونة السحابة للحصول على مزيد من التفاصيل حول ما شغلته جميع خدمات جوجل مساحة التخزين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذيرات عاجلة من جوجل لكل مستخدمى Gmail (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.