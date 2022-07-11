تحذيرات عاجلة من جوجل لكل مستخدمى Gmail (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت مجلة فوربس الأمريكية، إن الخطأ الذى تم اكتشافه أثَّر على عدد كبير من مستخدمى Gmail حيث انتشر على نطاق أوسع مما كان يُعتقد فى البداية، وتلقى المستخدمون تحذيرات على جميع رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بهم.

Gmail

ووعدت جوجل إصدار تحديث يعالج هذا الخطأ خلال أيام قليلة، كاشفة أن رسائل التحذيرات تنص على: "هل ترغب فى الاستمرار فى تلقى الرسائل من هذا المرسل؟، برجاء التأكيد على ذلك، الرجاء تزويدنا بتعليقات حول هذه الرسالة. لن نسألك عن هذا المرسل مرة أخرى، على الرغم من أنه يمكنك دائمًا إلغاء الاشتراك أو وضع علامة عليه كرسالة غير مرغوب فيها".

وأثار هذا الخطأ شكوك ملايين المستخدمين حيث إنه من الطبيعى أن يتم إرسال رسالة تحذير من جوجل على عدد محدود من رسائل البريد الإلكترونى، والتى ما يكون مشكوك فيها من قبل الشركة، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد شملت رسائل التحذيرات جميع رسائل البريد الإلكترونى سواء الإيميلات الشخصية أو حتى إيميلات الشركات.

تحديثات Gmail

وكانت شركة "جوجل" قد طرحت يوم 30 يونيو الماضى 2022، بعض التحديثات على تطبيق "Gmail" الخاص بها وأحدها هو أداة مؤشر "مساحة التخزين المستخدمة" الجديدة، ومن شأنه أن يسهل على المستخدمين إدارة مساحة التخزين لحسابهم على Google.

سيتمكن المرء من معرفة مقدار مساحة التخزين التى يشغلها "Gmail" بسرعة. توفر الميزة أيضًا وصولاً فوريًا إلى أداة إدارة التخزين من "جوجل"، لذلك ستتمكن أيضًا من معرفة مقدار مساحة التخزين التى تستخدمها خدمات "جوجل" المختلفة.

Gmail

يستخدم آلاف الأشخاص "Gmail" لإرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكترونى من العمل أو من جهات مختلفة، ولذلك، من المهم تتبع مساحة التخزين التى نستهلكها.

تعد ميزة مؤشر "التخزين المستخدم" الجديدة إضافة جيدة، وهى متوفرة لكل من "أندرويد" و"iOS"، إذا كنت تريد رؤيته، فما عليك سوى الانتقال إلى قسم الملف الشخصى فى "Gmail"، وستتمكن من معرفة مقدار مساحة التخزين السحابية التى يستخدمها "Gmail".

ومن المحتمل أن تمنح هذه الميزة راحة كبيرة لأولئك الذين لديهم الكثير من رسائل البريد الإلكترونى ويريدون تحرير بعض المساحة.

فى وقت سابق، كانت العملية طويلة جدًا وكان يُطلب منك التعمق أكثر فى إعدادات حساب جوجل للعثور على أداة مدير التخزين.

جيميل

كيفية استخدام ميزة "Gmail" الجديدة لتنظيف مساحة التخزين لحساب جوجل

افتح تطبيق "Gmail" على هاتفك الذكى واضغط على أيقونة ملفك الشخصى الموجودة فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

جوجل جيميل

لاحظ الآن رمز السحابة وتفاصيل حول مقدار مساحة التخزين التى يستخدمها تطبيق "Gmail" الخاص بك.

يمكنك النقر فوق أيقونة السحابة للحصول على مزيد من التفاصيل حول ما شغلته جميع خدمات جوجل مساحة التخزين.