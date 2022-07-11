الاكتئاب والجوع حاصرهم.. مواقع التواصل تنقذ مئات الحيوانات فى المكسيك (صور)

جدة - نرمين السيد - نجح رواد مواقع التواصل فى المسكيك فى تسليط الضوء على كارثة تهدد أكثر من 200 أسد ونمور وغيرها من الحيوانات الكبيرة، من خلال نشر ومشاركة فيديوهات لتوعية الرأى العام حول الأزمة.





وتمكن رجال الشرطة والأهالى فى المكسيك، فى إنقاذ مئات الحيوانات من الموت بعد تعرضها للجوع لفترة طويلة، جنوب العاصمة مكسيكو سيتى، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو. ووجدت الحيوانات فى محمية "بلاك جاجوار وايت تايجر" فى ظروف يرثى لها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل"، وداهم العشرات من رجال الشرطة المحمية بعد تداول مقاطع فيديو فيديو لأسد كبير يكافح للوقوف على كفوفها الأربعة قبل أن يسقط على الأرض. وأكد مؤسس المحمية إدواردو سيريو، إنقاذ 202 من الحيوانات ونقلها إلى حدائق الحيوان فى العاصمة المكسيكية مضيفا أن بعض الحيوانات كان يعانى من سوء التغذية.

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