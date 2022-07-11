اعرف حظك فى ثالث أيام العيد.. توقعات الأبراج اليوم 11 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - وإليكم توقعات الأبراج اليوم:

برج الحمل

ستجد ثمار تعبك فى العمل بنتائج مبهرة لك، ويجب أن تتوقف عن المماطلة فى اتخاذ القرار الصحيح بشأن علاقتك، خوفًا من شريك حياتك.



برج الثور

لا تسمح لمشاعر الضيق أن تسيطر على علاقتك بشريكك، وتواصل مع شركائك فى العمل لتسهيل الأمور بينكم.

برج الجوزاء

لا تتجاهل مشاعرك واعترف بما تشعر به، وتحتاج إلى أن تعمل بجهد لتحسين دخلك المادى.

برج السرطان

لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك بالعمل، وعليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج الأسد

كن نفسك ودعك من التقليد، ليست كل الأساليب تناسبك، ولا تقلق سيتحسن وضعك المالى قريبا.

برج العذراء

مشكلات العمل ستتحسن، وعلاقتك العاطفية ستزداد استقرارا، كما أن أمورك المادية فى طريقها للاستقرار.

برج الميزان

الشعور بالوقت يساعدك على تحسين حياتك العملية، وهناك خير كبير فى الطريق إليك.

برج العقرب

ابحث عن فرصة عمل جديدة تناسبك، ولديك فرصة أفضل لتحقيق أهدافك المادية.

برج القوس

عليك أن تكون أكثر شجاعة لتعترف بما تشعر به، ولديك طاقة للعمل من أجل تحسين دخلك المادى.

برج الجدى

سوف تتواصل مع شخص مقرب لديك بعد فترة انقطاع كبيرة، كما أنك تسعى إلى تحسين وضعك المالى.

برج الدلو

تعيش حالة من الاستقرار العاطفى، وتحتاج إلى الاعتماد على نفسك بدلًا من الآخرين لتحسين دخلك المادى.

برج الحوت

تتحسن علاقتك بشريكك بصورة ملحوظة، وعليك توفير بعض الأموال للتخلص من التعثرات التى تواجهها.