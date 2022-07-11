تويتر تختبر ميزة «CoTweets» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتتوفر الميزة للتجربة لفترة محدودة فى بعض حسابات المستخدمين، بعد أن تم اختبار الميزة فى وقت سابق هذا العام، وتعمل المنصة فى الوقت الحالى على تجربة آداء الميزة الجديدة ومقدار الإستفادة التى تحققها مع الأفراد وأيضا العلامات التجارية المختلفة.

ويمكن للمستخدمين من خلال الميزة الجديدة دعوة أحد الأصدقاء فى تويتر للمشاركة فى تأليف التغريدة، على أن يتاح للطرف الأخر الموافقة على التغريدة قبل مشاركتها.

من جهة أخرى، تعتزم تويتر مقاضة الملياردير إيلون ماسك لفرض صفقة شراء الشركة بعد أن أعلن الأخير مساء الجمعة أنه أبلغ هيئة البورصات الأمريكية بتخليه عن اتمام الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذى لـ"تويتر" بريت تايلور فى تغريدة له إن "مجلس إدارة الشركة ملتزم باتمام الصفقة بحسب السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك".

وتابع أن الشركة ستقوم "بمتابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الاتفاقية.. نحن واثقون من أننا سننتصر".

وألغى إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعى بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة البورصات.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التى وقعها فى إبريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التى تتخذ سان فرنسيسكو مقرا لها، حول رسوم فسخ الصفقة والتى قد تصل إلى مليار دولار وأكثر. وقال محاموه فى رسالة إلى تويتر أرسلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلى عن الصفقة".