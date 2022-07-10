جدة - نرمين السيد - يقترب كوكب عطارد، اليوم الأحد، إلى أقصى مداه من الشمس، فى الساعة 10: 10 دقائق مساء بتوقيت جرينتش، حيث سيكون على بعد حوالى 46 مليون كم من مركز المجموعة الشمسية، ومن المقرر اختفاء الكوكب حيث سيكون من الصعب رصده باستخدام التلسكوبات فى الوقت الحالى.





وتدوم فترة دوران كوكب عطارد حول الشمس حوالى 88 يوميا (السنة) وتتراوح المسافة بين الكوكب والشمس فى أقصى اقتراب لهما إلى حوالى 45 مليون كم، بينما تصل المسافة بينهما إلى 69 مليون كم فى أبعد مدى لهما، ويستقبل الكوكب ضعف الطاقة من الشمس عندما يكون فى أقرب مدى، وفقا للجمعية الفلكية فى جدة. ويعد عطارد من أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقربها إلى الشمس، ويبلغ قطره حوالى 4880 كم، ويشرق ويغيب من نفس النقطة الذى تشرق وتغيب منها الشمس ولذلك فإن متابعته تكاد تكون مهمة مستحيلة، ويحتاج الفلكيون يحتاجون إلى معدات ضخمة لرصده. ويعد عطار الكوكب الأغرب فى المجموعة الشمسية، فرغم اقترابه الشديد من الشمس إلا أنه يحتوى على الثلوج بسبب عدم وصول أشعة الشمس إلى بعض المناطقة على سطحه، ويؤكد علماء الفلك صعوبة رؤية كوكب عطارد بالعين المجردة أو حتى بالتليسكوب لأن قرص الشمس المتوهج يمنع رؤيته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. اختفاء عطارد بسبب اقترابه من الشمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.