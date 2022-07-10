بـ 1.77 مليون دولار.. بيع أسطوانة نادرة لـ بوب ديلان فى مزاد علنى

جدة - نرمين السيد - وتمكنت أسطوانة بوب ديلان تسجيل سعر أعلى من المقدر لها، حيث بيعت بـ1.77 مليون دولار.

وأشارت دار المزادات إلى أن تلك الأسطوانة كانت هى الأولى التى تم قام بوب ديلان بتسجيلها داخل الاستوديو منذ عام 1962.

وتضم تلك الأسطوانة المحفوظة فى صندق خشبى، العديد من التوقيعات المحفورة للموسيقى والمنتج جوزيف هنرى، الذى فاز بجائزة غرامى وجائزة نوبل، ومهندس الصوت جيف باول، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشفت دار كريستيز أنه المغنى ديلان، كتب أغنيته خلال 10 دقائق أثناء وجودة على المقهى فى نيويورك عام 1962.