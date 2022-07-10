واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأعلن واتساب مسبقا عن إيقاف ميزة الأجهزة المتعددة، التى كانت تسمح باستخدام واتساب على أكثر من جهاز دون أن يكون هاتفا ذكيا.
وبدأ يعمل على تطوير ميزة جديدة، تسمح بربط هاتف آخر بحساب واتساب الخاص بالمستخدم، دون الحاجة إلى اتصال إنترنت نشط على الهاتف الأساسى.
وتتوفر تلك الميزة قريبا لمستخدى واتساب beta، لدى الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد، لإصدار 2.22.15.1.
وبمجرد استخدام الأفراد لوضع "companion mode"، يتم السماح بربط هاتف آخر بحساب واتساب.
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