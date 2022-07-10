بعد الذبح وطهى اللحم.. وصفات تخلصك من رائحة المنزل الكريهة

جدة - نرمين السيد - وتبدأ النساء التساؤل عن الطرق السهلة التى تخلص أرجاء المنزل من رائحة اللحم فى عيد الأضحى سواء على الأسطح أو البوتاجاز أو صالة الاستقبال وغيره.

وهناك طرق بسيطة يمكن الاستعانة بها لأجل الاستمتاع برائحة جيدة فى المنزل خلال أيام عيد الأضحى، ومنها:

-الخل والماء:

يساعد البخار الناتج عن غليان الخل مع الماء، فى التخلص من رائحة اللحم، وذلك من خلال إضافة نصف كوب من الخل مع كوب من الماء على نار خفيفة، واستخدام البخار لأجل دوره فى امتصاص الرائحة من الهواء.

-الليمون الحامض والبرتقال:

تعمل تلك الوصفة على التخلص من رائحة اللحم المزعجة بطريقة فعالة، عن طريق وضع قدر صغيرة مملوءة بالماء على نار هادئة وتركها حتى الغليان وإضافة قشور البرتقال أو الليمون الحامض والقرنفل والقرفة.

-مسحوق صودا الخبز:

تتمتع بقدرتها على امتصاص أى رائحة غير مرغوب فيها بطريقة فعالة، لذا تساعد فى التخلص من رائحة المنزل الكريهة.