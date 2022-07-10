بطاريق ترفض طعامهم فى اليابان والسبب السعر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تداول فيديو لعدد من البطاريق فى حديقة حيوان باليابان، وهى ترفض تناول الطعام أى الأسماك المقدمة لهم والسبب يرجع لرخصها.

وأشار موقع "newsweek" إلى أن حوض "هاكون-إن" المائى، الذى يضم ما يزيد عن 30 ألف حيوان فردى، بدأ بإطعام تلك الكائنات البحرية بأنواع أسماك رخيصة، بهدف مواجهة أزمة التضخم الهائل وارتفاع الأسعار.

ونشر موقع "ANN News" فيديو لتلك الكائنات البحرية وهى ترفض تناول الأسماك ذات السعر الرخيص، مبتعدين بمنقارهم عن وجباتهم المقدمة لهم.

وكشفت الإدارة، أن سبب الاستعانة بذلك النوع الرخيص يرجع لارتفاع سعر سمك آلاجى بنحو ما يزيد عن 30% مقارنة بالعام الماضى، لذا لجأت إلى تغيير أنظمة البطاريق الغذائية.

وبسبب رفض البطاريق وجباتهم، قررت الإدارة زيادة رسوم الدخول لحوض السمك لحل تلك المشكلة.