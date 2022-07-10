قبل طرحه.. مواصفات وسعر هاتف «Xiaomi 12 Lite»

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن هاتف "Xiaomi 12 Lite" يأتى بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة وبدقة 1080 × 2400 بيكسل، بالإضافة إلى تمتعه بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الرئيسية منها مستشعر سامسونج HM2 بدقة 108 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بقدة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بينما الأمامية تأتى بدقة 32 ميجابيكسل، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بقوة 4300 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع السلكى بقدرة 67 وات.
ويُطرح الهاتف بثلاثة ألوان وهم الأسود والوردى والأخضر، مقابل سعر حوالى 400 دولار أى ما يعادل حوالى 7500 جنيه مصرى.
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