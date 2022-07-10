السعودية تكشف حجم استهلاك الإنترنت بمكة والمشاعر المقدسة فى يوم عرفة

جدة - نرمين السيد - ​​كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فى المملكة العربية السعودية عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم التاسع من ذى الحجة، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.16 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.29 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.





وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومى للبيانات البالغ (805.92 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمى للفرد البالغ 200 ميغابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: (يوتيوب، تيك توك، سناب شات، فيسبوك، إنستجرام). وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 271.66 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 35.2 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.41 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 98​%.

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