«الأزهر للفتوى» يستعرض كيفية طواف النبى ﷺ بالبيت حين القدوم

جدة - نرمين السيد - واستعرض المركز أنه، بعد رمى الجمار يوم النحر ركب سيدنا رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فطاف فى يوم النحر وصلّى بمكة الظهر.

ووفق منشور صفحة المركز، فقد أمر النبى أصحابه ﷺ بطواف الوداع، وأن يكون آخر عهدهم بالبيت الحرام، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِى كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». [أخرجه مسلم]

وشهد أول أيام عيد الأضحى، السبت، توافد نحو مليون حاج بالأراضى المقدسة على رمى "جمرة العقبة الكبرى" فى منى، وسط انسيابية فى التنقل، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، وأدى أول وفود الحجاج، أمس، طواف الإفاضة.