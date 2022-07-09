سعر ومواصفات إنفينيكس Note 12

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جدة - نرمين السيد - وكشف موقع gsmarena عن مواصفات هاتفى إنفينيكس Note 12 5G وNote 12 Pro 5G، ويشتركان فى العديد من المواصفات من بينها الشاشة والمعالج، ويختلفان فى الذاكرة والكاميرا.
ويأتى Note 12 5G وNote 12 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3.
معالج Note 12 5G وNote 12 Pro 5G، هو ميدياتك Dimensity 810، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، وبواجهة المستخدم XOS 10.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.
ويحتوى الهاتفان على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، يتم شحنها بسرعات تصل إلى 33 وات، عبر شاحن USB -C، ويأتى الطراز العادى بوزن أخف من إصدار الـ Pro، الذى يبلغ سمكه 186 جرام.
ويطرح هاتف Note 12 5G، مقابل سعر 189 دولار، ما يعادل 3500 جنيه مصرى، للإصدار سعة 6 + 64 جيجابايت، بالإضافة 3 جيجابايت افتراضية، بينما يأتى هاتف Note 12 Pro 5G، بسعر 227 دولار، أى ما يعادل 4200 جنيه مصرى، لطراز سعة 8 + 128 جيجابايت، + 5 جيجابايت افتراضية.
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