مقتحمو قصر الرئيس السريلانكى يسبحون فى حمام السباحة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديو، المتظاهرين وهم يتجولون فى القصر الرئاسى للرئيس جوتابايا راجابكسا، الذى فر من المقر الرسمى فى العاصمة كولومبو.
واستقل آلاف المتظاهرين الذين يحملون الأعلام السريلانكية المركبات القليلة نسبيًا على الطرق بسبب النقص الحاد فى الوقود، بينما ركب آخرون دراجات والعديد منهم ساروا إلى مواقع الاحتجاج فى العاصمة كولومبو من الضواحى بعد أن رفعت الشرطة حظر تجول طوال الليل.
ووفقا لسكاى نيوز عربية، يلقى المتظاهرون باللوم على راجاباكسا فى المشاكل الاقتصادية، وقد احتلوا مدخل مكتبه لمدة 3 أشهر.
وكشف مسؤول كبير فى وزارة الدفاع السريلانكية أن الرئيس راجابكسا فر من مقره الرسمى فى العاصمة كولومبو، اليوم السبت، بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين المحتجين على أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد فى التاريخ الحديث.
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