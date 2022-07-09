518 مليون سنة.. اكتشاف أقدم المخلوقات على الأرض

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، فقد احتفظت حيوانات تشنججيانج، المكتشفة فى موقع أحفورى يعود للعصر الكمبرى فى مقاطعة يوننان بجنوب غربى الصين، بعدد كبير من أسلاف الفقاريات، وكان العلماء يتوقعون حل لغز أصل الفقاريات منه.
وفحص باحثون من معهد نانجينج للجيولوجيا وعلم الأحافير التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، عينات من يوننانوزوان من حيوانات تشنججيانج باستخدام تقنيات غير مستكشفة سابقا مثل التصوير المجهرى بالأشعة السينية، والمسح المجهرى للإلكترون وتحويله، ورسم خرائط لعنصر الطيف المشتت للطاقة.
ووجد الباحثون دليلا على أن أقواس يوننانوزوان الخيشومية تتكون من غضروف خلوى مع مصفوفة خارج الخلية تهيمن عليها الألياف الدقيقة، وهى ميزة تعتبر خاصة بالفقاريات.
وقال تشاو فانج تشين، الباحث فى المعهد: "قد توفر العديد من السمات البدائية لليوننانوزوان رؤى رئيسية للتطور يمكن أن تكشف الغموض عن مصدر الفقاريات"، ونشرت نتائج البحث فى مجلة "ساينس" يوم الجمعة.
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