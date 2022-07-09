هلع وكر وفر.. مسلح يحتجز رهائن داخل مستشفى فى الصين

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، قالت الشرطة الصينية، إن الضباط هرعوا إلى مستشفى رويجين الذى تأسس قبل ما يزيد على 100 عام صباح اليوم السبت بعد تلقى مكالمات بشأن وقوع هجوم، وعثرت الشرطة على رجل يحتجز مجموعة من الرهائن باستخدام سكين فى الطابق السابع من مبنى العيادات الخارجية.

وقالت الشرطة إن عناصرها فتحت النار على المسلح عندما هدد بإيذاء الرهائن وتمكنت من إخضاعه.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، حالة من الفوضى حيث تدافع الزوار زحفا تحت البوابات الدوارة للخروج من المستشفى بينما شوهد الأطباء وهم يخرجون ركضا مع مرضاهم وكان بعضهم جالسا على كراسى متحركة والآخر على أسرة متنقلة.

وذكرت الشرطة أن الجرحى ليسوا فى حالة خطيرة.