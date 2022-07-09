واجه الموت.. أمريكى يقفز من أعلى محطة مترو ليتفادى مخالفة مرورية (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - وقفز كيندال فلويد، 25 عاما، من أعلى محطة المترو، عقب إيقافه لقيادته السيارة بدون حزام أمان، لكنه الأمر تطور عندما فتح باب سيارته بسرعة فأصاب شرطيا فى ذراعه، وعندها أصابه الذعر، وقرر الهرب.
وحاصرته قوات الشرطة عند إحدى التقاطعات فما كان منه إلى وصعد أعلى محطة مترو الأنفاق وسط مطالبات من المتواجدين فى المكان ورجال الشرطة بالنزول، إلا أنه رفض وقفز متحديا الموت من إلى سطح مجاور، لكنه محاولته للهرب بائت بالفشل بعدما أصيب فى ساقه، ونجح رجال الشرطة فى اعتقاله واصطحابه إلى المستشفى لتلقى العلاج.
ووجهت الشرطة لـ فلويد، تهما بالهروب، والاعتداء على رجل شرطة أثناء تأدية واجبه، وعدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة، وهى تهم قد يسجن على إثرها حوالى عام.
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