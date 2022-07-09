قبل الإطلاق فى 12 يوليو.. ناسا تشوق العالم لأفضل صور من الكون

جدة - نرمين السيد - وبدأت ناسا فى نشر صور تشويقية، محيرة قبل الإصدار المرتقب الأسبوع المقبل لأول صور الفضاء السحيق من تلسكوب جيمس ويب، ومن المقرر إطلاق أول صور كاملة التكوين فى 12 يوليو الجارى، لكن ناسا قدمت صورة تجربيية تم التقاطها على مدار 32 ساعة وتظهر مجموعة من النجوم والمجرات البعيدة.

ويبلغ تكلفة تلسكوب جيمس ويب، 10 مليارات دولار، وتم إطلاقه فى ديسمبر الماضى، ويدور الآن حول الشمس على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، ويمكنه أن يلتقط صورا أبعد كثيرا من التلسكوبات الموجودة على الأرض، وأكثرها نقاء، بفضل بفضل مرآته الأولية الهائلة والأدوات التى تركز على الأشعة تحت الحمراء، ما يسمح لها بالرؤية من خلال الغبار والغاز.

ويمكن للتلسكوب، الذى بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، ووقع إطلاقه فى ديسمبر من العام الماضى ويدور الآن حول الشمس على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، أن ينظر إلى المكان الذى لم ينظر إليه أى تلسكوب من قبل بفضل مرآته الأولية الهائلة والأدوات التى تركز على الأشعة تحت الحمراء، ما يسمح لها بالرؤية من خلال الغبار والغاز.