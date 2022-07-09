مطاردة الـ3 ساعات.. لص السيارات سقط فى يد الشرطة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سرق لص 4 سيارات أثناء النهار، وعانت الشرطة للإسماك به، وطاردته 3 ساعات متصلة.

استطاع الشاب الذى يدعى «تايلر هاردينج» البالغ 26 عامًا، الهروب من الشرطة؛ بعد مطاردة أشبه بألعاب الفيديو، استطاع خلالها الهروب من عبر المحاور والأرصفة من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

البداية كانت ببلاغ عن اقتحام من أحد السكان، ولجأت الشرطة لأجهزة GPS، ولكن دون جدوى بل إن اللص تنقل بين 4 سيارات جميعها مسروقة، جيب، ثم بيك آب، ثم تويوتا، وفى النهاية إنفينيتى.

وفى النهاية سقط اللص فى يد الشرطة.