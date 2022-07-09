إيلون ماسك يبلغ تويتر بإلغاء صفقة شراء الشركة

جدة - نرمين السيد - وفى الرسالة، التى تم الكشف عنها فى ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات، قال المحامى مايك رينغلر إن "شركة تويتر لم تمتثل لالتزاماتها التعاقدية".

وقال رينغلر أن تويتر لم يزود ماسك بالمعلومات التجارية ذات الصلة التى طلبها، رغم أن العقد يتطلب ذلك.

وقال ماسك سابقا إنه يريد تقييم مزاعم تويتر بأن حوالى 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم هم من حسابات البريد العشوائي.

وقال رينغلر أن "تويتر فشل أو رفض تقديم هذه المعلومات.. تجاهل تويتر أحيانا طلبات السيد ماسك، وأحيانا رفضها لأسباب تبدو غير مبررة، وفى بعض الأحيان ادعى الامتثال، بينما أعطى السيد ماسك معلومات غير كاملة أو غير صالحة للاستعمال".

ولم ترد عن موقع تويتر أى ردود فعل أو تعليقات.