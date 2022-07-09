تويتر تعتزم مقاضاة إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى لـ"تويتر" بريت تايلور فى تغريدة له إن "مجلس إدارة الشركة ملتزم باتمام الصفقة بحسب السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك".

وتابع أن الشركة ستقوم "بمتابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الاتفاقية.. نحن واثقون من أننا سننتصر ".

وألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعى بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة البورصات.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التى وقعها فى ابريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التى تتخذ سان فرنسيسكو مقرا لها، حول رسوم فسخ الصفقة والتى قد تصل إلى مليار دولار وأكثر. وقال محاموه فى رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلى عن الصفقة".