تعرف على سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال المركز، إن من أهم السنن لصلاة العيد، الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب استعدادًا لصلاة العيد، مؤكدا أنه يستحب الإمساك عن الطعام حتى يرجع المصلى من صلاة العيد، فقد «كَانَ النَّبِى ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ».
كما يستحب للمضحى أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته، ففى مسند الإمام أحمد: «..وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، خروج المصلى للصلاة العيد ماشيًا؛ لحديث على -رضى الله عنه- قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا».
وقال إن صلاة الرجال تكون فى الصفوف الأولى، ثم الصبيان، ثم النساء، دون أن تقف النساء إلى جوار الرجال مع عدم وجود فاصل.
واختتم، أن الذهاب للصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر؛ لحديث جابر -رضى الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِى ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».
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