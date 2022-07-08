أمين الفتوى يوضح معلومات مهمة عن الأضحية وشروطها (فيديو)

تابع خلال حواره إلى برنامج "اليوم" الذى تقدمه اليوم الجمعة، الإعلامية، دينا عصمت، على قناة "dmc"، أن الأضحية سنة مؤكدة على المستطيع، والأضحية تكون خراف أو بقر أو ماعز أو جواميس ولكن لكل منهم له شروط، فالخروف يكون من 6 أشهر وما فوق والماعز بعد سنة والإبل تكون بسن أكبر من 5 سنوات والبقرة تكون سنتين أو 350 كيلو ويشترك فيها 7 أشخاص على الأكثر، والخروف يكون لشخص واحد فقط ولا يجوز فيه أن يحدث اشتراك بين شخصين.
أضاف خطاب أنه يجوز الذبح عن الشخص وآل البيت الذى ينفق عليهم الشخص وليس الأسرة كلها كما يظن البعض.
فى سياق آخر، قال أحمد عبد الحليم خطاب، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة فقط وكانت فى يوم جمعة، وإن فى يوم الجمعة هناك ساعة يستجيب فيها الله تعالى لدعاء عبده، أما خير الدعاء فهو يوم عرفة، واليوم يجتمع دعاء الجمعة مع دعاء يوم عرفة ويجتمع ذلك كذلك مع الصيام، ولهذا ففضل هذا اليوم كبير.
"اليوم" تقدمه الإعلاميتان دينا عصمت وسارة حازم ويذاع يوميا فى تمام الساعة السادسة مساء على قناة "dmc".
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