الروبوتات الذكية فى طريقها إلى مستشفيات الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، المدير الإقليمى لشركة "مارسيس" للأنظمة الروبوتية الدكتور محمد عبدالرحمن، للاستفادة من منتجات الشركة لتدعيم القدرات العلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، والتعاون لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا بتسهيل دورة علاج المريض داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمستوياتها الثلاثة.





وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم الجمعة، أن الجانبين استعرضا خلال لقاء بمقر الهيئة فى مدينة نصر العديد من الروبوتات المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والمستخدمة فى مجالات الرعاية الصحية، ومنها المتخصصة فى استقبال وتوجيه المرضى للمسارات الصحيحة داخل المنشآت الطبية، أو تقديم التوعية للمترددين على المنشآت وجمع آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة، إضافة إلى أنواع من أجهزة الروبوتات المتخصصة فى التعقيم والتطهير ومكافحة العدوى بالمستشفيات، وغيرها تقوم بتقديم بعض الخدمات التمريضية.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى استعراض سابقة أعمال شركة مارسيس للأنظمة الروبوتية، وأهمها المشاركة فى تأمين فاعليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات التأمين والتعقيم الطبى بواسطة أجهزة الروبوتات، والتى كانت تقوم بقياس درجة حرارة الزوار، وتعقيم قاعات المؤتمر، وتوجيه الضيوف للمسارات الصحيحة، الأمر الذى لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الجهات المسئولة عن تنظيم المؤتمر والحاضرين، إلى جانب تقديم خدمات شركة مارسيس فى عدة مستشفيات بأبو ظبى ودبى والمملكة العربية السعودية.

وأعرب السبكى عن سعادته لبحث التعاون مع شركة مارسيس للأنظمة الروبوتية، كإحدى الشركات المصرية الرائدة فى مجال تصنيع التكنولوجيا والروبوتات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لافتا إلى أنها تعمل أيضا بخبرات مصرية، وتنتهج أكثر من مسار للعمل على اكتساب مهارات وخبرات جديدة فى تطوير الصناعة، وأكد أهمية دراسة إدخال الروبوتات الذكية فى تقديم الرعاية الصحية للمرضى بمستشفيات الهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل، والاعتماد على أحدث تقنيات التحول الرقمى والتكنولوجيا الجديدة، مما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة وسلامة وأمان المرضى ومقدمى الخدمة الصحية.

وقال إن اللقاء وبحث التعاون مع شركة "مارسيس" جاء فى إطار الاهتمام بدعم الفكر المصرى والصناعة المصرية، خاصة عندما تكون بمواصفات عالمية، وهو الأمر الذى يسهم فى توطين الصناعة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأضاف "نسعى جاهدين لإطلاق حزم خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة، ترتكز على استخدام التكنولوجيا واستكمال رقمنة الخدمات وتطبيق نظم الذكاء الاصطناعى، والذى يمكن الخدمات الصحية المستقبلية بالهيئة من إدخال الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد، واستمرارية تعزيز مكانة الهيئة وجعلها فى مركز مرموق وموثوق عالميا بالمجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية".

بدوره، أعرب المدير الإقليمى لشركة "مارسيس" للأنظمة الروبوتية عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، مؤكدا أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمصر وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، فى ضوء تنفيذ أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.