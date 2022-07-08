آبل تطلق سماعات جديدة ذات تقنيات فائقة وفريدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت شركة آبل، فى بيان لها، إلى أنها تعمل على اختبار سماعات AirPods Pro 2 من الجيل الجديد، والتى لديها مستشعرات قادرة على قياس معدلات نبض المستخدم، مؤكدا أن هذه السماعات تمتلك القدرة على قياس درجة حرارة الجسم.

وأكدت الشركة، أنها تعمل حاليا على اختبار تقنيات السماعات من الناحية التكنولوجية، مشيرة إلى أن تقنية السماعات ذات نوعية فريدة وقد يتم طرحها خلال العام الجارى.

ويشار إلى أن شركة آبل تستعد لتصميم سماعات AirPods؛ لتحسين تقنية عزل الضوضاء الخارجية، فضلا عن تجهيزها لمحفظة بلاستيكية صغيرة ذات مؤشرات ضوئية لمعرفة مستوى شحن البطارية، بالإضافة إلى مكبر صوت يدعم ميزة البحث الصوتى عند فقدان السماعة.