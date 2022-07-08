العالمى للفتوى يستعرض معلومات عن مشعر «المزدلفة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف العالمى للفتوى : - المزدلفة مشعر يقع بين منى وعرفات فى مكة المكرمة.

- يبيت بها الحجاج بعد نزولهم من عرفات، ويصلون بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا.

- سماها الله عز وجل المشعر الحرام، فقال تعالى: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين". [البقرة: 198]

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