زى النهاردة.. قصة النهاية لمكوك أتلانتس التاريخى

جدة - نرمين السيد - تعد وكالة ناسا للفضاء أحد أبرز وأهم الوكالات الخاصة بالعلوم الفضائية، وهى المؤسسة المسؤولة عن البرنامج الفضائى للولايات المتحدة الأمريكية، منذ إنشائها عام 1957، حيث أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ والمركبات الفضائية.





قصة مكوك أتلانتس التاريخى وأطلقت ناسا مكوك أتلانتس التاريخى فى 8 يوليو من عام 2011، ويعد آخر مكوك فضائى تابع لوكالة الفضاء الأمريكية،حيث نجح فى القيام بـ 33 مهمة منذ عام 1985، وسافر ما يقرب من 126 مليون ميل ودار حول الأرض 4848 مرة. مقر مكوك أتلانتس التاريخى وأشار موقع "space" الأمريكى، أن مكوك أتلانتس قام بعدد كبير من العمليات السرية الهامة للجيش الأمريكى، وتم نقله مؤخرا بعد عامين خلال رحلة طالت لساعات طويلة من وضعه فى متحف بفلوريدا فى مركز كنيدى للفضاء، ويبلغ طوله حوالى 60 مترا. لقد صنعنا تاريخا ويشار إلى أن الأمريكيين حملوا لافتة مكتوب عليها "لقد صنعنا تاريخا"، ليستقر المكوك فى مقعده الأخير بمتحف فلوريدا فى مركز كنيدى للفضاء.

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