«الإيسيسكو» تنظم ملتقى حول علوم الفضاء

جدة - نرمين السيد - تطلق منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" من 18 وحتى 22 يوليو الجارى، الملتقى الدولى حول علوم الفضاء، بمشاركة رفيعة المستوى لنخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين ورواد الفضاء، والباحثين والأساتذة والطلاب من دول العالم الإسلامى وخارجه.





ويتضمن الملتقى عقد ندوة دولية موسعة لتدارس مستجدات علوم الفضاء، وورشة عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعى التعليمى "كان سات"، تحت شعار"بناء القوى العاملة العالمية للمستقبل".

ويهدف الملتقى، الذى تنظمه الإيسيسكو حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئى بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط، وجامعة القاضى عياض بمدينة مراكش المغربية، إلى تقديم تدريب عملى حول طريقة تصميم نموذج قمر صناعى، وشرح المفاهيم الأساسية فى مجالى الفيزياء والهندسة لطلاب الجامعات المشاركين من حول العالم، وإبراز الفرص والمزايا التى توفرها المعارف المستقاة من الأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وبلورة أفكار مبتكرة للخريجين الشباب الباحثين عن فرص فى مجال صناعة الفضاء، إلى جانب تشجيع الباحثين الجامعيين والعلماء على تبادل الخبرات فى مجال جمع البيانات الفضائية، وعرض التجارب الناجحة ل رواد الفضاء والمسؤولين فى هذا المجال.

كما يهدف الملتقى إلى تحديد طرق وآليات دعم الأوساط الأكاديمية فى تبنى المناهج المتعلقة بالفضاء، وتطوير العلاقات بين صناعة الفضاء والأوساط الأكاديمية فى البلدان النامية، وتعزيز ريادة الأعمال فى علوم الفضاء لدى الباحثين فى الجامعات، وتوفير منتدى للتشبيك والتواصل والتفاعل فى مجال علوم الفضاء.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى تنظيم ندوة دولية حول الفضاء، تعقبها ورش عمل تطبيقية لتشكيل المجموعات والتعريف بالـ"كان سات" والتطبيقات المستخدمة فى تصميمها. فيما سيشهد اليوم الثانى والثالث عدة جلسات متخصصة بمقر الإيسيسكو، حول كيفية تطوير نموذج "كان سات" وتصميمه الهيكلى، وسيتم تنظيم الاختبار التجريبى فى 22 يوليو ب المرصد الفلكى بأوكايمدن، وتقديم شهادات للمشاركين فى الورشة بجامعة القاضى عياض بمراكش.