- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - وتألقت دينا فؤاد، فى جلسة التصوير بإطلالة عصرية أظهرت أنوثتها بعدما اعتمدت بلوزة من القماش المشغول باللونين البنفسجى والأخضر الزيتى بكم واحد، وبنطلون بموديل كلاسيكى باللون الأسود الطويل.
كما اهتمت دينا فؤاد، بالاستعانة ببعض الإكسسوارات التى زادتها جمالا وأنوثة منها نظارة شمسية عريضة وبعض المجوهرات الفخمة.
وحرصت دينا، على توجيه التهنئة لجمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى، وعلقت قائلة: "عيد سعيد".
يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد السينمائية كان فيلم "200 جنيه"، وهو من بطولة أحمد السقا، إسعاد يونس، هانى رمزى، أحمد رزق، نيللى كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.
كما شاركت فى حكاية "ماريونيت" وهى من بطولة محمود عبدالمغنى، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلالة عصرية.. دينا فؤاد تختار الكلاسيكية فى أحدث ظهور (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.