استطلاع: أغلب الأمريكيين يخشون التشرد بسبب الكوارث الطبيعية

جدة - نرمين السيد - وأشار الاستطلاع الذى أجراه مركز "داتا فور بروجريس" أو "البيانات من أجل التقدم" الأمريكى، ومقره فى ولاية كاليفورنيا، إلى أن من بين تلك الحوادث المناخية الأعاصير أو الفيضانات أو حرائق الغابات.
وحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، التى نشرت نتائج الاستطلاع، فإن 47% من الأمريكيين إما قلقون "للغاية" أو "إلى حد ما"، بينما 25% لديهم مخاوف أقل، و28% لا تساورهم تلك المخاوف.
وذكر 36% أنهم أو أن شخصا يعرفونه تعرضوا للتشرد وفقدان مساكنهم جراء وقوع إحدى الكوارث الطبيعية.
وعلى مدار السنوات الأخيرة تزايدت تلك الكوارث واشتدت تداعياتها لأسباب من بينها ظاهرة التغير المناخى، كما تكرر اندلاع الأعاصير وحرائق الغابات وموجات الحر بصورة أكثر فى الولايات المتحدة.
ويشعر المواطنون الأمريكيون بأن الحكومة الفيدرالية فى واشنطن لا تقدم ما يكفى من تدابير الإغاثة للمواطنين المتضررين لتخفيف آثار تلك الكوارث.
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