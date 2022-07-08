خاصية جديدة لـ«واتساب» للحفاظ على ذاكرة الهواتف

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع التقنى أنه من المتوقع أن تكون الخاصية جزء من تحديث مستقبلى، من شأنه توسيع وظائف ميزات الأجهزة المتعددة لواتساب، مشيرا إلى أن شركة "ميتا" المالكة للتطبيق لم تفصح بعد عن تفاصيل الخاصية الجديدة وكيفية عملها وتوقيت إتاحتها.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه تطبيق "واتساب" طرح خدمة حذف الرسائل داخل المحادثات خلال فترة تصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها حتى فى حال قراءتها من جانب الطرف الآخر.

وتتيح الخاصية الجديدة الحفاظ على ذاكرة الهاتف وجعلها نظيفة وخالية من نسخ المحادثات والوسائط المحفوظة سواء نصوص أو صور أو فيديوهات، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية المستخدم.

وتم إطلاق الميزة الجديدة تجريبيا برقم 2.22.15.8، وأصبحت متاحة لبعض مستخدمى "أندرويد"، كما أن من المتوقع توفيرها قريبا لمستخدمى كافة الهواتف الذكية.