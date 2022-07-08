«تويتر» تستغنى عن 30% من موظفى فريق اكتساب المهارات

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث، وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقنى، إن الموظفين سيحصلون على حزم إنهاء الخدمة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة ترتيب أولويات طاقم التوظيف المتبقى، فى ظل سياسة تجميد عمليات التوظيف.

ميتا تتيح حسابات لنظارات الواقع الافتراضى

وذكر الموقع التقنى أن المنصة الاجتماعية وجدت نفسها فى فترة اقتصادية غير مستقرة، إذ تشير التقديرات إلى أنه تم تسريح أكثر من 30 ألف عامل تقنى خلال الشهرين الماضيين، موضحا أن الشركات المالكة لمنصات تواصل أخرى مثل "ميتا" و"سناب"، اتخذت إجراءات مشابهة لإدارة نفقاتهم.