التقى عليه آدم وحواء.. معلومات لا تعرفها عن جبل عرفات

جدة - نرمين السيد - وقال المركز، على صفحته بفيس بوك، إن جبل عرفات يقع فى الطريق بين مكة والطائف، حيث يبعد عن مكة حوالى 22 كم تقريبًا، وعلى بُعد 10 كم من مِنًى، و6 كم من مزدلفة.
ويُذكر فى تسميته بهذا الاسم: أن آدم وحواء عليهما السلام حينما أنزلهما الله من الجنة إلى الأرض، أنزلهما فى مكانين مختلفين، فكان موقع جبل عرفات هو المكان الذى التقيا فيه، وتعارفا عليه.
والوقوف بعرفة أعظم مناسك الحج على الإطلاق، ويبتدأ من بعد صلاة ظهر اليوم التاسع من ذى الحجة وحتى فجر يوم النحر.
وعرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنَة، ومن أسمائه جبل الرحمة، وجبل القرين، وجبل النابت، وجبل إلال.
وشعيرة الوقوف بعرفة هى شعيرة الحج الوحيدة التى يؤديها الحجيج خارج حدود الحرم.
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